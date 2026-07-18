Amichevole Benevento-Frosinone a porte aperte | non sarà gratuita

Da anteprima24.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti aprirà le porte sabato 1 agosto per il test tra Benevento e Frosinone. L'incontro, riservato ai tifosi, si svolgerà a porte aperte, ma i biglietti non saranno gratuiti. La partita vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida amichevole, con il Benevento impegnato contro una neopromossa in serie A.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Porte aperte allo stadio “Manlio Scopigno” di Rieti dove sabato 1 agosto si affronteranno Benevento e Frosinone in un test di prestigio per i giallorossi contro una neopromossa in serie A. Rispetto a quanto accaduto un anno fa, questa volta i tifosi potranno assistere all’amichevole ma l’ingresso non sarà gratuito con il costo del tagliando fissato a 11 euro. I sostenitori del Benevento saranno accolti nella Tribuna Terminillo, settore loro riservato, mentre ai tifosi del Frosinone è stata destinata la Tribuna Vallesanta. I biglietti sono già acquistabili on line tramite il circuito Etes e nelle rivendite fisiche autorizzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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