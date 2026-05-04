Supercoppa Benevento | contro Arezzo e Vicenza gli ultimi sforzi della stagione domani a porte aperte

Il Benevento si prepara per le ultime partite della stagione, con due incontri che chiuderanno la fase di qualificazione della Supercoppa di serie C. La squadra giocherà contro l’Arezzo e il Vicenza, in due partite che rappresentano gli ultimi sforzi prima della conclusione del torneo. La sfida contro l’Arezzo si terrà sabato sera alle 20:30 e sarà aperta al pubblico, con i tifosi invitati a seguire l’evento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quella che ha preso il via oggi è la penultima settimana di lavoro per il Benevento che sabato prossimo (fischio d’inizio alle 20:30) ospiterà l’Arezzo nella seconda giornata della Supercoppa tra le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di serie C. La squadra dell’ex Bucchi arriverà nel Sannio reduce dal sonoro 5-2 subito in casa dai veneti, ma in un risultato così netto ha pesato senza dubbio la scelta del tecnico dei toscani di affidarsi alle seconde linee. Difficile, invece, sapere che tipo di Arezzo scenderà in campo sabato al “Ciro Vigorito” mentre sul fronte giallorosso appare scontato di vedere sul terreno di gioco il Benevento dei titolarissimi perchè la Supercoppa è un obiettivo alla quale la società tiene.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Supercoppa, Benevento: contro Arezzo e Vicenza gli ultimi sforzi della stagione, domani a porte aperte Notizie correlate Supercoppa, blitz del Vicenza ad Arezzo: definito il prossimo avversario del BeneventoTempo di lettura: 2 minutiBlitz del Vicenza nella prima giornata della Supercoppa in palio tra le compagini che hanno vinto la Serie C. Lega Pro, ufficializzate le date della Supercoppa: Vicenza, Benevento e…Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso noto il regolamento e le date di svolgimento della Supercoppa Serie C alla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Amaranto, il 2 maggio esordio in Supercoppa contro il Vicenza; Supercoppa, alle 17,30 Arezzo-Vicenza. Il 9 entra in scena il Benevento; Supercoppa Serie C, il destino del Benevento passa da Arezzo-Vicenza: tutti gli scenari del triangolare che vale il titolo; Supercoppa Serie C: triangolare al via, LR Vicenza domenica ad Arezzo. Benevento, missione Supercoppa: al Vigorito arriva l’Arezzo, vietato sbagliare per sognare il primo trofeoIl Benevento Calcio si prepara al debutto nella Supercoppa di Serie C con un obiettivo chiaro: chiudere una stagione già esaltante aggiungendo un trofeo alla propria bacheca. Sabato prossimo, alle 20: ... sanniosport.it Benevento, Carli fissa l'obiettivo: Vogliamo vincere la Supercoppa, per la B niente rose attempateIl Benevento scalda i motori in vista del debutto nella Supercoppa di Serie C, previsto per sabato prossimo contro l'Arezzo. Marcello Carli, direttore. tuttob.com Benevento Calcio, i giallorossi preparano il debutto in SuperCoppa - facebook.com facebook #Italiano: “Ho altro anno di contratto. In 2 anni percorso stupendo con un trofeo in bacheca e una stagione non straordinaria ma emozionante. Non scontato giocare finale di Supercoppa. Parlerò a breve con la società, vedremo quali sono i progetti per futuro e x.com