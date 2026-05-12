MAV | domenica 17 maggio porte aperte e caccia al tesoro gratuita

Domenica 17 maggio il museo apre le sue porte gratuitamente e propone un’attività speciale per i più piccoli: una caccia al tesoro senza costi. I bambini avranno l’opportunità di scoprire i segreti degli artigiani attraverso questa divertente ricerca. Durante la giornata, sono previste visite guidate gratuite che permettono di esplorare le diverse aree del museo, con orari specifici dedicati a questa iniziativa.

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? Punti chiave Come possono i bambini scoprire i segreti degli artigiani con la caccia al tesoro?. Quali sono gli orari delle visite guidate gratuite per esplorare il museo?. Dove si può prenotare il percorso per non perdere il posto?. Perché il museo ha scelto proprio il tema del dialogo tra culture?.? In Breve Visite guidate gratuite alle ore 11.00, 14.30 e 16.00 su prenotazione online.. Iniziativa legata all'80° anniversario dell'ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei.. Caccia al tesoro dedicata ai bambini per scoprire il lavoro manuale tradizionale.. Prenotazioni disponibili tramite sito lartisana.vda.it o al numero 0165.1835120.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MAV: domenica 17 maggio porte aperte e caccia al tesoro gratuita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morcote: sfida tra 420 gradini e caccia al tesoro, iscrizioni aperte? Cosa sapere Iscrizioni aperte entro il 30 aprile per Morcote Scal e Caccia al Tesoro. Prevenzione Porte aperte ad Oculistica. Misurazione gratuita della pressioneHa preso il via oggi e prosegue fino al 14 la campagna di prevenzione “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma“. Argomenti più discussi: Storie meridiane: da sabato 9 maggio al via a Patù (Le) Vespri a Vereto le passeggiate e gli itinerari musicali nell’ area archeologica; Ercolano, il M5S lancia NOVA: confronto aperto al MAV per il programma 2027 - Punto!; Ercolano il M5S lancia NOVA | confronto aperto al MAV per il programma 2027.