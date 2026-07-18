Amandola incendio nel sottotetto del monastero | evacuate le suore

Un incendio nel sottotetto del monastero di San Lorenzo ha provocato l’evacuazione di dieci suore, che sono state indirizzate nel giardino della struttura. L’incendio si è verificato ad Amandola, in provincia di Fermo, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali gravi. Le forze di soccorso stanno intervenendo per contenere le fiamme e valutare la situazione.

Amandola (Fermo) 18 luglio 2026 – Paura per un incendio al monastero di San Lorenzo che ha portato a evacuare dieci suore per precauzione, accompagnate nel giardino della struttura. Erano circa le 13,30 quando i vigili del fuoco del Distaccamento di Amandola sono stati allertati da alcuni residenti che avevano notato del fumo bianco sollevarsi dal tetto dell’edificio religioso sito nel centro storico di Amandola. Il contesto architettonico della struttura, ha pero reso difficili le operazioni, tanto che sono state chiamate a supporto altre tre squadre da Fermo di cui una con autoscala, che in poco tempo hanno spento le fiamme, intorno alle 16 tutto è stato portato alla normalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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