Le fiamme divampano nel sottotetto di una casa | 10 persone evacuate

Un incendio si è sviluppato nel sottotetto di una casa privata, causando l’evacuazione di dieci persone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a contenere le fiamme prima che si diffondessero ulteriormente. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso, che hanno operato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. Nessun ferito è stato segnalato.

Le fiamme che divampano nel sottotetto di un’abitazione privata e diversi corpi dei vigili del fuoco che, con un rapido intervento, evitano il peggio. È successo nella notte tra l’1 e il 2 maggio 2024 a Clocchi, nel territorio comunale di Trambileno.Ancora non si conoscono i dettagli delle.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le fiamme divampano dal camino, devastato il tetto di una casa: due famiglie evacuate Le fiamme divampano in cucina in un appartamento al secondo piano, persone evacuate dai pompieri con l'autoscalaANCONA – Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di ieri in un condominio di via De Gasperi, per un incendio sviluppatosi in un appartamento... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le fiamme divampano sul balcone e si espandono al tetto: un condominio evacuato; Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata un’altra vettura; Le fiamme divampano su un terrazzo; Due incendi in poche ore, le fiamme minacciano il cimitero e un’azienda di gas: cosa è successo. Le fiamme divampano nel sottoscala, terrore per un donna intrappolata in casa: salvata dai vigili del fuocoLa donna, rimasta intrappolata e rifugiata sul balcone, è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono riuscite a fuggire dall'incendio divampato in un'a ... quicosenza.it Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata un’altra vetturaL’incendio, dalle cause ancora in fase di accertamento, nell’abitato di Neviano, in via Roma: interessata una Renault Clio di un 66enne e l’Opel Corsa, parcheggiata nelle vicinanze, di proprietà di un ... lecceprima.it Incendio in Via Siracusa Avola. Le fiamme divampano nei pressi dei supermercati e dei negozi vicini. - facebook.com facebook