Uno studio recente ha analizzato se dormire più a lungo possa influenzare il decorso dell’Alzheimer. La ricerca ha osservato un gruppo di persone anziane con diagnosi precoce della malattia, confrontando le ore di sonno con i progressi cognitivi nel tempo. I risultati indicano che chi ha dormito più a lungo ha mostrato un rallentamento nel peggioramento delle funzioni cognitive. Non sono stati forniti dettagli su durata specifica o altri parametri.

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa estremamente temuta, non solo per la sua diffusione, ma anche per l’assenza di cure definitive. Come riporta anche l’ Istituto di ricerche farmacologiche IRCCS, la ricerca scientifica sta facendo notevoli passi da gigante che, ad oggi, si identificano prevalentemente nel rallentamento della progressione della malattia e nel miglioramento della qualità della vita. Altrettanto importante è l’approfondimento delle possibili cause che possono innescare o velocizzare la sua progressione. Un recente studio condotto dall’ Università del Texas a San Antonio e ripreso da EurekaAlert! mette in luce un’abitudine ritenuta rilevante: il sonno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alzheimer e sonno: dormire più a lungo può aiutare? Un recente studio si pone la stessa domanda

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Come addormentarsi più velocemente e svegliarsi riposati

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