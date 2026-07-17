Verstappen a Spa si ritrova 12 volte la stessa domanda sul futuro in Red Bull | non ne può più

Durante il media-day a Spa, il pilota ha ricevuto 12 domande sul suo possibile addio alla Red Bull nel 2027. Le risposte sono state secche e caratterizzate da segni di insofferenza, senza alcuna conferma sulla permanenza nel team.

A Spa durante il media-day Verstappen riceve 12 domande sul possibile addio alla Red Bull nel 2027: risposte secche, insofferenza e nessuna conferma sulla permanenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Max Verstappen passes for the lead at Nurburgring

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