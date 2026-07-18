Da ieri, il Cilento e il Golfo di Policastro sono di nuovo collegati all’Alta velocità con sei corse giornaliere e più servizi nei weekend. Trenitalia ha ripristinato integralmente i collegamenti estivi, garantendo un collegamento più frequente con le principali città. La ripresa riguarda l’intera rete, con treni che collegano le zone al resto del paese. Non ci sono variazioni negli orari o nelle tratte rispetto ai periodi precedenti.

Da ieri il Cilento e il Golfo di Policastro sono nuovamente collegati alla rete dell’Alta velocità con il ripristino completo dei servizi estivi di Trenitalia. La riattivazione delle corse consente a residenti e turisti di raggiungere il territorio senza cambi intermedi, rafforzando i collegamenti con le principali città del Centro e del Nord Italia proprio nel periodo di maggiore afflusso turistico. Il piano estivo prevede sei collegamenti giornalieri lungo la direttrice che unisce Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma con Reggio Calabria, con fermate nelle principali località del Cilento. Tornano inoltre operativi due convogli particolarmente attesi: il Frecciarossa 9515, diretto verso Sud, e il Frecciarossa 9552, utilizzato per il viaggio di ritorno verso il Nord. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Alta velocità, il Cilento ritrova tutte le Frecce: sei collegamenti al giorno e più corse nei weekend

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