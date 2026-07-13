Gabriele Corsi ha riferito di svegliarsi entro le sei e di andare a dormire alle 21:30, mantenendo un ritmo quotidiano stabile. Fino a venerdì, evita di bere birra, riservandola al weekend. Ha anche detto che il lavoro è diventato più fisico rispetto al passato. Questa sera, alle 21.30, si terrà allo Stadio Gran Sasso d’Italia dell’Aquila la 35esima edizione della Partita del Cuore.

Questa sera lunedì 13 luglio, alle 21.30, lo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia” dell’Aquila ospiterà la 35esima edizione della Partita del Cuore. L’appuntamento unisce il pubblico ai protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a cause benefiche. Sul terreno di gioco si sfideranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale della Politica, guidata dal Mister Roberto Mancini. La conduzione dell’evento, in prime time su Rai 1 e in streaming e on demand su RaiPlay, sarà affidata a Eleonora Daniele che guiderà la narrazione della serata attraverso le testimonianze e gli interventi in programma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sveglio alle sei al massimo, vado a dormire tutte le sere alle 21:30. Fino al venerdì no alla birra, se la bevo vuol dire che è weekend. Il lavoro, purtroppo, è diventato anche molto più fisico”: parla Gabriele Corsi

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The CEO comes to persuade the veteran to go to his house to avoid the big storm. Will she go there

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