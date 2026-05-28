Autobus più collegamenti per l' aeroporto Ridolfi | al via le corse serali e la nuova fermata Terminal

Sono state avviate nuove corse serali tra l’aeroporto Ridolfi e varie destinazioni, in risposta alle esigenze dei voli notturni. È stata inoltre inaugurata una nuova fermata denominata “Terminal”, situata nelle vicinanze dell’aeroporto, per facilitare l’accesso ai mezzi pubblici. Questi cambiamenti riguardano sia le linee di autobus che la frequenza delle corse, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti durante le ore serali.

I collegamenti da e per l’aeroporto Ridolfi di Forlì, in occasione dei voli serali, saranno più semplici. A partire dal 1° giugno, infatti, partiranno le corse serali della Linea 7 che collega la zona Berlinguer, l’aeroporto, la stazione ferroviaria e la Fiera. Non solo: grazie all’attivazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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