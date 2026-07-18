Allegri apre il ritiro | continuità con il Napoli di Conte

Il Napoli apre ufficialmente il proprio ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Il primo allenamento del nuovo ciclo è in programma oggi alle 18 sul campo di Carciato. Per Massimiliano Allegri sarà il primo vero contatto con la squadra sul terreno di gioco. Sugli spalti è attesa una presenza numerosa di tifosi, pronti a seguire da vicino l’inizio della preparazione. Il tecnico non sembra intenzionato a stravolgere immediatamente quanto costruito nella scorsa stagione. La priorità sarà conoscere il gruppo e partire dalle certezze già presenti nella rosa. Secondo Il Mattino, Allegri avrebbe spiegato alla dirigenza di non voler “rovesciare il Napoli come un calzino”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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DE LAURENTIIS SUL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

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