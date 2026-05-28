Il Napoli ha scelto Allegri come possibile nuovo allenatore, ma si discute sulla compatibilità con la linea adottata sotto Conte. La dirigenza valuta anche alternative come ex Milan e Italiano, considerandoli come opzioni di riserva. La decisione finale non è ancora stata comunicata, mentre si intensificano le valutazioni interne. La scelta sarà annunciata nei prossimi giorni.

I dubbi sull’ex Milan e Italiano come piano B. Massimiliano Allegri è il primo nome nella lista del Napoli per la panchina della prossima stagione. Dopo l’addio di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis sta valutando il profilo dell’ex allenatore del Milan, reduce dall’esonero dopo una stagione complicata in rossonero. Il tecnico toscano rappresenta un’idea forte, un nome di esperienza e un allenatore abituato a gestire pressioni, grandi piazze e squadre costruite per vincere. Ma la domanda resta inevitabile: sarebbe davvero la scelta più corretta per aprire il nuovo ciclo azzurro? Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri il preferito dal Napoli, ma siamo sicuri che sarebbe la linea di continuità con Conte?

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MASSIMILIANO ALLEGRI INTERVISTA POST NAPOLI MILAN:NON SIAMO RIUSCITI A FARE IL NOSTRO...

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