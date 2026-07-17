Il Napoli ha iniziato la gestione di Massimiliano Allegri, segnando una svolta rispetto al precedente allenatore. Durante il ritiro di Dimaro, si nota un cambio di clima e approccio rispetto a quello adottato sotto Conte. L’allenatore ha adottato uno stile più diverso, senza specificare i dettagli, rispetto a quello del suo predecessore. La squadra si prepara alla nuova stagione con un clima differente e una continuità di base, ma con variazioni nello stile di lavoro.

Comincia ufficialmente il nuovo corso del Napoli targato Massimiliano Allegri. Pino Taormina, inviato de Il Mattino da Dimaro Folgarida, racconta come il nuovo allenatore abbia subito impresso uno stile profondamente diverso rispetto a quello del suo predecessore Antonio Conte. Nessuna rigidità particolare nell’organizzazione del ritiro, porte aperte agli allenamenti e un rapporto più disteso con l’ambiente: è questa la prima impronta lasciata dal tecnico livornese, deciso a costruire il proprio Napoli senza stravolgere quanto realizzato nella stagione dello scudetto. Pino Taormina de Il Mattino sottolinea come Allegri abbia già avuto modo di confrontarsi con Giovanni Di Lorenzo, Rasmus Hojlund e gran parte della squadra durante le prime ore trascorse insieme. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, inizia l’era Allegri: continuità con Conte e un nuovo clima nel ritiro di Dimaro”

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