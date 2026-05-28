Juvecaserta niente maxischermo per gara4 | Provato fino all’ultimo a stare insieme ai tifosi

Notizia in breve

Per la gara 4 delle semifinali playoff, prevista questa sera a Orzinuovi, la squadra di basket ha annunciato che non sarà allestito il maxischermo nel Campo Laudato Sì, nell’area del FROM Village. La decisione è stata comunicata con rammarico, spiegando che si è provato fino all’ultimo a organizzare l’evento per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme. L’area resterà vuota e senza schermo per questo match.