Juvecaserta niente maxischermo per gara4 | Provato fino all’ultimo a stare insieme ai tifosi
Per la gara 4 delle semifinali playoff, prevista questa sera a Orzinuovi, la squadra di basket ha annunciato che non sarà allestito il maxischermo nel Campo Laudato Sì, nell’area del FROM Village. La decisione è stata comunicata con rammarico, spiegando che si è provato fino all’ultimo a organizzare l’evento per permettere ai tifosi di seguire la partita insieme. L’area resterà vuota e senza schermo per questo match.
In occasione di gara4 delle semifinali playoff, in programma questa sera a Orzinuovi, la Paperdi Juvecaserta 2021 comunica con profondo dispiacere che non sarà possibile vivere insieme la diretta del match nel Campo Laudato Sì, nell’area dedicata del FROM Village (ex Macrico), già occupata da una. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Maxischermo per seguire gara2 dei playoff tra Juvecaserta e OrzinuoviIl PalaPiccolo ha registrato un nuovo sold out per la gara 2 delle semifinali playoff tra Juvecaserta e Orzinuovi.
Maxischermo nell’area ex Macrico per la visione di gara 5 della Paperdi JuvecasertaNell’area dell’ex Macrico è stato installato un maxischermo per trasmettere la gara 5 dei playoff tra la Paperdi Juvecaserta e la Fabo Herons...
Si parla di: Playoff serie B, JuveCaserta su maxischermo al FROM Village. Tutti insieme per Gara 3 contro Orzinuovi.
Basket Juvecaserta, niente visione collettiva al FROM VillageIn occasione di gara4 delle semifinali playoff di Basket, in programma questa sera a Orzinuovi, la Paperdi Juvecaserta 2021 comunica che non sarà possibile vivere insieme ... ilmattino.it
Playoff serie B, JuveCaserta su maxischermo al FROM Village. Tutti insieme per Gara 3 contro OrzinuoviCaserta si prepara a vivere una notte di passione bianconera. Stasera alle 20:30, il FROM Village (ex Macrico) apre le porte ai tifosi per seguire in diretta su maxischermo Gara 3 delle semifinali pla ... casertaweb.com