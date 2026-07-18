Nella giornata alla Fabbrica del Vapore, è stato ricordato Nicolò Maja, il ragazzo di 16 anni sopravvissuto alla strage familiare di Samarate, in cui hanno perso la vita la madre e la sorella. La manifestazione si è svolta nell’ambito di “Women for Women against Violence”. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle circostanze della strage è stata comunicata.

R oma, 16 lug. (askanews) – C’è Nicolò Maja, il ragazzo sopravvissuto alla strage familiare di Samarate nella quale ha perso la madre e la sorella di soli 16 anni. Per mesi il suo futuro è rimasto appeso a un filo. Oggi quel ragazzo è il simbolo di una rinascita che sembrava impossibile, cammina, guida l’automobile, lavora nella Leonardo, l’azienda in cui desiderava entrare fin da bambino, e sta per iniziare una nuova vita nella sua casa. Accanto a lui, ogni giorno, i suoi due angeli custodi: i nonni Ines e Giulio Pivetta, che con amore, pazienza e straordinaria forza gli hanno restituito la speranza quando tutto sembrava perduto. C’è Pinky (Parvinder Aoulakh), sopravvissuta dopo essere stata data alle fiamme dal marito davanti ai due bimbi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla Fabbrica del Vapore “Women for Women against Violence”

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A Milano la mostra Women for Women against Violence, storie di resilienza e rinascita

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