Nicolò Maja, sopravvissuto alla strage familiare avvenuta a Samarate in cui ha perso madre e sorella, ha partecipato all’evento “Women for Women against Violence” alla Fabbrica del Vapore. La sua storia è stata presentata come esempio di resistenza e rinascita dopo un episodio che ha segnato profondamente la suo vita. La manifestazione si svolge per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e promuovere azioni di supporto e cambiamento.

C'è Nicolò Maja, il ragazzo sopravvissuto alla strage familiare di Samarate nella quale ha perso la madre e la sorella di 16 anni. Per mesi il suo futuro è rimasto appeso a un filo. Oggi quel ragazzo è il simbolo di una rinascita che sembrava impossibile, cammina, guida l'automobile, lavora nella Leonardo, l'azienda in cui desiderava entrare fin da bambino, e sta per iniziare una nuova vita nella sua casa. Accanto a lui, ogni giorno, i suoi due angeli custodi: i nonni Ines e Giulio Pivetta, che con amore, pazienza e straordinaria forza gli hanno restituito la speranza quando tutto sembrava perduto. C'è Pinky (Parvinder Aoulakh), sopravvissuta dopo essere stata data alle fiamme dal marito davanti ai due bimbi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Alla Fabbrica del Vapore «Women for Women against Violence»: per trasformare il dolore in forza e cambiamento

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A Milano la mostra Women for Women against Violence, storie di resilienza e rinascita

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