A Milano, alla Fabbrica del Vapore, è aperta la mostra “Women for Women Against Violence” dedicata a donne che usano la fotografia per denunciare e condividere esperienze di violenza. L’esposizione presenta immagini di donne che hanno deciso di trasformare il dolore in un messaggio di forza e responsabilità civile. La mostra rimarrà aperta fino a una data non specificata, con l’obiettivo di sensibilizzare su temi di violenza di genere e resilienza femminile.

La fotografia diventa uno strumento di denuncia, consapevolezza e rinascita. Alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva “ Women for Women Against Violence”, la mostra dedicata alle storie di donne che hanno scelto di trasformare esperienze di dolore in un messaggio pubblico di forza e responsabilità civile. L’esposizione, ospitata nello Spazio Cisterne e visitabile fino al 30 agosto 2026, accende i riflettori su due grandi fragilità del mondo femminile: la violenza di genere e il tumore al seno. Al centro del percorso ci sono 21 ritratti fotografici di grande formato realizzati da Tiziana Luxardo, erede della celebre dinastia fotografica, che raccontano vicende personali diventate testimonianze collettive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Le donne che trasformano il dolore in forza: la mostra “Women for Women Against Violence” arriva a Milano

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Perché le donne empatiche si trasformano in streghe – Carl Jung lo spiegava così

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