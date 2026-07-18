all in flames e hansel e gretel a teatro

Notizia in breve

La rassegna estiva di teatro per le nuove generazioni “Teatro del Fiume - E navigar m’è dolce” ha inaugurato la sua ventitreesima edizione, con spettacoli in programma in Casentino. Tra gli appuntamenti, sono stati rappresentati gli spettacoli “All in flames” e “Hansel e Gretel”. La rassegna, curata dall’associazione Nata, comprende numerosi eventi rivolti a bambini e famiglie, con spettacoli che si svolgono durante tutta l’estate.