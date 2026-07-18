All in flames e Hansel e Gretel a teatro
La rassegna estiva di teatro per le nuove generazioni “Teatro del Fiume - E navigar m’è dolce” ha inaugurato la sua ventitreesima edizione, con spettacoli in programma in Casentino. Tra gli appuntamenti, sono stati rappresentati gli spettacoli “All in flames” e “Hansel e Gretel”. La rassegna, curata dall’associazione Nata, comprende numerosi eventi rivolti a bambini e famiglie, con spettacoli che si svolgono durante tutta l’estate.
La rassegna estiva di teatro per le nuove generazioni “ Teatro del Fiume - E navigar m’è dolce ” arrivata alla sua ventitreesima edizione, curata da Nata, riparte anche quest’anno con tantissimi appuntamenti in Casentino dedicati a tutta la famiglia. Doppio appuntamento oggi a Bibbiena: alle ore 18, ad ingresso gratuito, va in scena “All in flames” della compagnia ungherese All in Circus, e alle 21.15 ci spostiamo nel cortile del Cifa per la compagnia Granteatrino Casa di Pulcinella con lo spettacolo “Hansel e Gretel”. Domani domenica 19 luglio a Subbiano, ad ingresso gratuito, ci sono invece “I Tre porcellini”, e martedì 21 luglio al Palagio Fiorentino di Stia va in scena “L’Omino dei sogni” della compagnia Il Cerchio Tondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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