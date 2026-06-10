Serena Reale racconta Twin Flames | Ci sono diversi tipi di amore e ognuno cambia un po’ la vita delle persone

Da laprimapagina.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dall’amore per un figlio alle relazioni sentimentali, dal destino alla crescita personale, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale nella scrittura. Serena Reale si racconta ai microfoni di Fast News Platform presentando il suo nuovo romanzo, un’opera profondamente autobiografica che affronta temi complessi come depressione, rinascita e consapevolezza di sé. Ci sono amori capaci di cambiare una vita? È da questa domanda che prende avvio l’intervista a Serena Reale, autrice del romanzo Twin Flames – L’amore di destino, ospite di Fast News Platform per raccontare un progetto letterario che nasce da esperienze personali e da una profonda riflessione sul significato dell’amore nelle sue molteplici forme. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Per Serena Reale ci sono incontri capaci di cambiare una vita: sarà vero

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