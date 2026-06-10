Dall’amore per un figlio alle relazioni sentimentali, dal destino alla crescita personale, fino al ruolo dell’intelligenza artificiale nella scrittura. Serena Reale si racconta ai microfoni di Fast News Platform presentando il suo nuovo romanzo, un’opera profondamente autobiografica che affronta temi complessi come depressione, rinascita e consapevolezza di sé. Ci sono amori capaci di cambiare una vita? È da questa domanda che prende avvio l’intervista a Serena Reale, autrice del romanzo Twin Flames – L’amore di destino, ospite di Fast News Platform per raccontare un progetto letterario che nasce da esperienze personali e da una profonda riflessione sul significato dell’amore nelle sue molteplici forme. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Serena Reale racconta Twin Flames: “Ci sono diversi tipi di amore e ognuno cambia un po’ la vita delle persone”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Per Serena Reale ci sono incontri capaci di cambiare una vita: sarà vero

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serena Reale presenta “Twin Flames – L’amore di destino”: un romanzo tra emozioni, anime e legami profondi

Picarella racconta la fine dell’infanzia e il momento in cui la vita ci mette di fronte alla prima delle scelte che decidono del futuro di ognunoLeandro Picarella ha raccontato come si conclude l’infanzia e il momento in cui la vita presenta la prima scelta che può influenzare il percorso di...