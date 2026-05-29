Serena Reale ha pubblicato il romanzo “Twin Flames – L’amore di destino”. Il libro narra un percorso tra emozioni intense, incontri che segnano e legami profondi tra anime. La narrazione si concentra su storie di connessioni che possono influenzare il corso della vita dei protagonisti.

Un viaggio dentro i sentimenti più intensi, tra incontri destinati a lasciare il segno e connessioni capaci di cambiare il corso della vita. È questo il cuore di “Twin Flames – L’amore di destino”, il nuovo romanzo dell’autrice Serena Reale, disponibile su Amazon. L’opera si rivolge agli amanti delle storie romantiche e coinvolgenti, costruite su emozioni profonde, relazioni intense e destini che sembrano intrecciati ben oltre il caso. Attraverso una narrazione sentimentale e ricca di introspezione, il romanzo affronta il tema delle “anime gemelle”, raccontando quei legami che, secondo la tradizione spirituale e romantica, riescono a superare tempo, distanza e difficoltà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Serena Reale presenta “Twin Flames – L’amore di destino”: un romanzo tra emozioni, anime e legami profondi

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