La Procura ha iscritto nel registro degli indagati i titolari dello stabilimento balneare di Sestri Levante, coinvolti nella morte di una bambina di 11 anni di Bergamo. La giovane è rimasta vittima di un incidente in piscina, risucchiata dal bocchettone di aspirazione. L’inchiesta è aperta per omicidio colposo.

Sono due i titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante (Genova) iscritti nel registro degli indagati dalla Procura per la morte di Alice, la bambina di 11 anni di Bergamo rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura. L'ipotesi del reato è di omicidio colposo. I due, un uomo e una donna, sono assistiti dagli avvocati Claudio Zadra e Angelo Paone. Il pubblico ministero, Fabrizio Givri, che coordina l'inchiesta, ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola. L'esame sarà eseguito martedì, dopodiché sarà autorizzato l'espianto degli organi, come richiesto dai genitori. Tra gli aspetti al centro degli accertamenti vi è il rispetto della normativa regionale che vieta l'utilizzo delle piscine ai minori di 12 anni non accompagnati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alice morta in piscina, indagati i titolari del lido: aperta inchiesta per omicidio colposo

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Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento

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