Una bambina di 11 anni è morta dopo un incidente in una piscina nel Genovese. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi salvata se un dettaglio di sicurezza fosse stato presente o funzionante correttamente. L’incidente si è verificato durante un tuffo, e i soccorsi sono intervenuti senza riuscire a rianimarla. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità legate alle misure di sicurezza della struttura.

Un ultimo tuffo, pochi istanti di paura e una corsa contro il tempo che non è bastata. La morte di Alice, 11 anni, avvenuta dopo il grave incidente in una piscina del Genovese, ha sconvolto la comunità e aperto interrogativi sulle misure di sicurezza. La Procura di Genova indaga per omicidio colposo e punta a ricostruire ogni passaggio della tragedia. La bambina era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Gaslini di Genova, dopo essere rimasta sott’acqua nella vasca. Il decesso è avvenuto nelle ore successive ai soccorsi. I familiari, in un gesto di grande generosità nel pieno del dramma, hanno autorizzato la donazione degli organi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Alice morta in piscina, la svolta shock: “Poteva salvarsi”. Tutta colpa di un dettaglio

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