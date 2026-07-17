È morta Alice la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante

Da bergamo.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È deceduta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott’acqua in una piscina di Sestri Levante. La vittima, proveniente da Suisio, è stata trovata senza vita dai soccorritori. La famiglia ha scelto di donare gli organi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto nello stabilimento balneare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio rimasta intrappolata sott’acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante. Alice si trovava in Liguria da circa una settimana con la madre, i nonni e i due fratellini più piccoli. A dare l’allarme un altro bambino, che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott’acqua, ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

200 morta alice la bambina rimasta incastrata nella piscina di sestri levante
© Bergamo.corriere.it - È morta Alice, la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SIAMO RIMASTI CHIUSI FUORI DI CASA ALLE 3 DI NOTTE!

Video SIAMO RIMASTI CHIUSI FUORI DI CASA ALLE 3 DI NOTTE!

Notizie e thread social correlati

È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri LevanteUna bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata sott’acqua in una piscina a Sestri Levante.

Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscinaUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri...

Temi più discussi: È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante; Risucchiata dal bocchettone della piscina: non ce l’ha fatta la bimba di Suisio; Riva Trigoso, accordo con Fincantieri: al Comune 40 nuovi posti auto; A soli 21 anni si laurea con 110 e lode e menzione d’onore: il brillante percorso del pianista Jacopo D’Ambra.

sestri levante è morta alice laGenova, è morta la bambina rimasta impigliata nel bocchettone della piscina a Sestri LevanteSi è conclusa nel modo più drammatico la vicenda della piccola Alice, la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo ... telenord.it

sestri levante è morta alice laÈ morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri LevanteÈ morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante: era ricoverata ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web