È morta Alice la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante

È deceduta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sott’acqua in una piscina di Sestri Levante. La vittima, proveniente da Suisio, è stata trovata senza vita dai soccorritori. La famiglia ha scelto di donare gli organi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente avvenuto nello stabilimento balneare.

È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio rimasta intrappolata sott’acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante. Alice si trovava in Liguria da circa una settimana con la madre, i nonni e i due fratellini più piccoli. A dare l’allarme un altro bambino, che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott’acqua, ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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