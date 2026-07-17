La Procura di Genova ha aperto un’indagine per omicidio colposo sulla morte di una bambina di 11 anni, deceduta dopo essere rimasta incastrata nella pompa di aspirazione di una piscina. Le autorità stanno verificando le eventuali responsabilità e accertando le cause dell’incidente. La notizia è stata comunicata ufficialmente e le indagini sono in corso per raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica.

La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Alice, la bambina di 11 anni deceduta dopo essere rimasta incastrata nella pompa di aspirazione di una piscina. Il fascicolo è stato aperto dopo il decesso della piccola, avvenuto in ospedale a seguito del grave incidente verificatosi nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio. Nelle prossime ore il pubblico ministero Fabrizio Givri disporrà l’autopsia. Solo dopo il conferimento dell’incarico saranno notificati gli avvisi ai primi indagati, i cui nomi non sono ancora stati resi noti. Dalle prime indagini, svolte dalla Guardia Costiera su delega della Procura, sarebbe emersa una possibile irregolarità nell’impianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Alice morta a 11 anni nella piscina, svolta nelle indagini: l’annuncio

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