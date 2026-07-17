sestri levante morta la bimba di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina dei bagni segesta era gravissima

È morta la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La piccola era stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è deceduta. L’incidente si era verificato nella piscina dei Bagni Segesta, dove era rimasta bloccata sott’acqua.

È morta Alice, la bambina di 11 anni rimasta ferita dopo un incidente nella piscina dei Bagni Segesta a Sestri Levante. La piccola era stata ricoverata in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere rimasta bloccata sott’acqua nella vasca dello stabilimento balneare. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta L’incidente risale al pomeriggio di mercoledì 15 luglio, sul lungomare di Sestri Levante. Secondo quanto ricostruito, Alice si trovava in Liguria da circa una settimana insieme alla madre, ai nonni e ai due fratellini più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina

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È morta nella notte la #bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel #bocchettone di una #piscina a Sestri Levante. Grave, era ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini. I genitori hanno acconsentito alla donazione dei suoi organi. x.com

Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscinaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina ... tg24.sky.it

Sestri Levante, morta la bambina intrappolata dal bocchettone in piscinaÈ morta la bambina di 11 anni rimasta sott’acqua nella piscina dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Il Gaslini comunica il decesso e la donazione degli organi. adnkronos.com