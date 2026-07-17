Alice Ferrari, 11 anni, è deceduta nella notte dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. La bambina aveva subito gravi ferite e le sue condizioni non sono migliorate. I genitori hanno assistito al dramma e si sono stretti intorno a lei fino alla fine. La piscina si trova nei Bagni Segesta, dove si è verificato l’incidente. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

Alice Ferrari muore dopo il dramma nella piscina di Sestri Levante. Si è spenta nella notte Alice Ferrari, la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina dei Bagni Segesta, a Sestri Levante, in provincia di Genova. Ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Gaslini, non ha mai ripreso conoscenza. A confermare il decesso è stata la Direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini, spiegando che la morte è stata dichiarata al termine del periodo di osservazione previsto dai protocolli clinici. Nel dolore più grande, i genitori hanno compiuto un gesto di straordinaria generosità, autorizzando la donazione degli organi della figlia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Notizieaudaci.it - Alice Ferrari non ce l’ha fatta: la bimba di 11 anni risucchiata nella piscina di Sestri Levante: commuove il gesto dei genitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival

Notizie e thread social correlati

Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta, era gravissimaÈ morta la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Bimba morta a Sestri Levante, Alice aveva 11 anni: era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscinaUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essersi incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Argomenti più discussi: Risucchiata dal bocchettone della piscina: non ce l'ha fatta la bimba di Suisio, donati gli organi; F1, GP Belgio 2026: Leclerc e la svolta Ferrari dopo Silverstone - Formula 1; F1, Silverstone amara per Russell: beffato da Hamilton e Antonelli, si sfoga nel post-sprint quali. Qualcosa non quadra, la Ferrari è un incubo; Risucchiata in piscina, muore una ragazzina.