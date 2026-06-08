alia plures asse firenze prato per chiedere approfondimenti

Un gruppo di rappresentanti di Firenze e Prato ha presentato una richiesta di approfondimenti riguardo Alia-Plures. A Firenze, il consigliere della lista Schmidt e presidente della commissione controllo ha firmato l’istanza, mentre a Prato, un consigliere comunale di L’Alternativa ha aderito all’iniziativa. La richiesta riguarda specificamente le attività e le decisioni dell’azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti o motivazioni.

Firenze, 8 giugno 2026 – Firenze e Prato insieme per chiedere approfondimenti su Alia-Plures. Il consigliere della lista Schmidt a Palazzo Vecchio Paolo Bambagioni – che è anche presidente della commissione controllo – e Jonathan Targetti, consigliere comunale a Prato di L'Alternativa c'è. "Alla luce dei fatti emersi, quali il bilancio annunciato e poi ritirato, e l'anomalia, nell'ottica di garantire trasparenza sui conti della multiutility, visto l'aumento dei costi, è nostra intenzione – spiega Bambagioni – avviare un percorso di analisi e chiarimento in sede di Commissione Controllo, nel quale saranno coinvolti sindaca Funaro, assessore Bettarini, dirigenza Alia-Plures, a partire da Alberto Irace, che non è mai venuto in Commissione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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