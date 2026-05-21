Con l’arrivo della stagione più calda, è stato avviato il piano di controllo e prevenzione delle zanzare nei comuni della Toscana centrale gestiti da Plures Alia. Il programma prevede interventi mirati per limitare la presenza di questi insetti, che possono rappresentare un problema nelle zone interessate. La fase di attuazione coincide con l’aumento delle temperature, momento in cui le zanzare tendono a proliferare di più. Le attività coinvolgono diversi interventi nel rispetto delle normative vigenti.

FIRENZE – Con l’arrivo della stagione più calda, entra nel vivo il Piano di controllo e prevenzione delle zanzare, promosso nei comuni della Toscana centrale serviti da Plures Alia. Le attività interesseranno numerosi territori dell’area metropolitana fiorentina, pratese e pistoiese e saranno rivolte principalmente al contenimento della zanzara tigre e della zanzara comune attraverso interventi programmati di prevenzione antilarvale. Il piano operativo coinvolge complessivamente 39 comuni tra le province di Firenze, Prato e Pistoia, con circa 200 mila caditoie stradali sottoposte a controllo e trattamento periodico. Gli interventi riguarderanno anche i corsi d’acqua a lento deflusso, considerati tra i principali focolai di sviluppo larvale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Zanzare, via al piano di controllo e prevenzione nei Comuni serviti da Plures Alia

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