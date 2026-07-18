Sul fronte Rahim Alhassane l’attesa è finita. Per Mikel Amondarain (21 anni), invece, il braccio di ferro con l’Estudiantes continua. E il Bologna si guarda attorno e gioca su più tavoli: sia per cautelarsi sia per spingere l’Estudiantes ad accettare le condizioni proposte per il trasferimento del centrocampista argentino in rossoblù. Stretta decisiva invece già arrivata per Alhassane: affare da 3,5 milioni di euro che finiranno nelle casse dell’Oviedo per il trasferimento a titolo definitivo, con il calciatore che dovrebbe firmare un quadriennale da circa 400mila euro, con opzione sulla quinta stagione. Il terzino sinistro è atteso tra oggi e domani a Casteldebole (la dirigenza ha lavorato fino alla serata di ieri per organizzare voli e trasferimento), per le visite mediche che svolgerà entro martedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alhassane in arrivo a Casteldebole. Nuova pista danese a centrocampo

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BOLOGNA, ECCO ALHASSANE Secondo quanto riportato da @DiMarzio , il #Bologna avrebbe ultimato la prima operazione in entrata: Rahim #Alhassane è in arrivo dal Real #Oviedo. Decisivi i passi avanti fatti nella giornata di oggi. #BolognaFc #Calci x.com

Alhassane is arriving at Casteldebole. A new Danish midfielder is being eyed.The full-back is expected for medicals today or tomorrow. Amondarain's stalemate: Jorgensen and Kjaergaard emerge. sport.quotidiano.net