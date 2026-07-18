Alhassane in arrivo a Casteldebole Nuova pista danese a centrocampo

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rahim Alhassane è arrivato a Casteldebole, mentre il Bologna continua a negoziare con l’Estudiantes per il trasferimento di un centrocampista argentino. Nel frattempo, si lavora anche su una nuova pista danese per il centrocampo, con l’intenzione di rafforzare la rosa. La trattativa con l’Estudiantes resta in corso, ma il club si muove su più fronti per trovare soluzioni alternative.

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Sul fronte Rahim Alhassane l’attesa è finita. Per Mikel Amondarain (21 anni), invece, il braccio di ferro con l’Estudiantes continua. E il Bologna si guarda attorno e gioca su più tavoli: sia per cautelarsi sia per spingere l’Estudiantes ad accettare le condizioni proposte per il trasferimento del centrocampista argentino in rossoblù. Stretta decisiva invece già arrivata per Alhassane: affare da 3,5 milioni di euro che finiranno nelle casse dell’Oviedo per il trasferimento a titolo definitivo, con il calciatore che dovrebbe firmare un quadriennale da circa 400mila euro, con opzione sulla quinta stagione. Il terzino sinistro è atteso tra oggi e domani a Casteldebole (la dirigenza ha lavorato fino alla serata di ieri per organizzare voli e trasferimento), per le visite mediche che svolgerà entro martedì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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