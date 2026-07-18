Alex Neri Planet Funk | La nostra rinascita dopo due perdite dolorose e un momento difficile Nel sistema della musica mangiata e sputata cerchiamo nuovi suoni senza nostalgia

Da corrieredibologna.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo due perdite dolorose e un periodo difficile, il gruppo musicale ha annunciato una rinascita, puntando a scoprire nuovi suoni senza nostalgia. Con 25 anni di concerti e dischi, il collettivo ha prodotto solo cinque album in cinque decenni, un ritmo raro nel panorama musicale attuale. La band si impegna a rinnovarsi nel sistema della musica, che definisce “mangiata e sputata”, cercando di mantenere la propria identità senza compromessi.

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Una carriera con 25 anni di concerti e dischi alle spalle e il «lusso» di concedersi solo cinque album in cinque lustri, roba d’altri tempi per un collettivo musicale divenuto oramai un cult.  I Planet Funk tornano a suonare dal vivo in Italia con cinque date: la prima a Grado il 17 luglio, poi l’Elektronfest a Misano Adriatico (Rimini), il Noisy Naples Festival a Napoli (Napoli), l’Abbazie Summer Festival a Giulianova (Teramo) e il Sea Music Festival a Chioggia (Venezia).  Al centro l’album «Bloom» pubblicato lo scorso 16 gennaio per Wisemama e distribuito in digitale da The Orchard e nei formati CD e vinile da Self Distribuzione. Era l’inizio del secolo quando in radio ruotava e parecchio la celebre «Who Said». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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