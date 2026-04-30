I Planet Funk in concerto a Sirolo | una notte di musica energia e grandi successi dal vivo

I Planet Funk si sono esibiti in concerto a Sirolo, portando sul palco una serata ricca di musica e energia. La band ha interpretato alcuni dei suoi brani più noti davanti a un pubblico presente in gran numero. L’evento ha avuto luogo in una location all’aperto, attirando appassionati di musica elettronica e fan dei successi del gruppo. La serata si è conclusa con un coinvolgente spettacolo dal vivo.

SIROLO - Un appuntamento imperdibile con una delle band più iconiche della scena elettronica internazionale. I Planet Funk arrivano a Sirolo per una notte di musica, energia e grandi successi dal vivo. Il collettivo è tornato con l’album Blooom e parte per un tour tra club e festival che li.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Cinema, danza hip hop e musica dal vivo: l'energia giovanile si scatena per "Stra Foro"Sabato 18 aprile, al Foro Annonario prende vita “StraForo Art Wave”, un evento a ingresso gratuito interamente dedicato all’arte giovanile e alla... Una vita di grandi successi e grandi amori, attraversata anche da momenti difficili, come il tentato suicidioÈ morto oggi a 91 Gino Paoli, uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, capace di realizzare incredibili successi in diversi decenni,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Planet Funk, ritorno ai club. Questa sera al Casacon la data zero della band in tour con il nuovo disco Blooom; Planet Funk, nuovi appuntamenti per il Bloom Tour; Planet Funk in tour a Chioggia: data, scaletta e novità del Blooom Tour; Il tour europeo dei Planet Funk fa tappa a Chioggia. I Planet Funk in concerto a Sirolo: una notte di musica, energia e grandi successi dal vivoSIROLO - Un appuntamento imperdibile con una delle band più iconiche della scena elettronica internazionale. I Planet Funk arrivano a Sirolo per una notte di musica, energia e grandi successi dal vivo ... anconatoday.it Planet Funk, sold out in Europa e nuove date in Italia per il tour BLOOOMI Planet Funk annunciano nuove date in Italia per il BLOOOM Tour, dopo il sold out delle tappe europee. Album e show imperdibili nella scena elettronica. megamodo.com Ristorante Club Casacon Sirolo (Marche) Mercoledì 29 Aprile Spring Break Giovedì 30 Aprile Planet Funk Venerdì 1 Maggio dj Albertino Sabato 2 Maggio Morenita Domenica 3 Maggio L’Aperitivo Domenica 10 Maggio Boss Doms Info e prenotazione lista, ce - facebook.com facebook