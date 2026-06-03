Fiorentina Commisso al popolo viola | Nel momento più difficile ci siamo rialzati I tifosi la nostra vera forza
Il presidente della Fiorentina ha pubblicato un messaggio sui canali ufficiali della squadra, in cui afferma che nel momento più difficile la squadra si è rialzata e che i tifosi sono la vera forza del club. Il discorso è stato condiviso nella prima mattina di mercoledì e in poche ore ha raggiunto decine di migliaia di visualizzazioni. Nessuna altra informazione è stata fornita sul contenuto esatto del messaggio o sui dettagli della situazione.
Firenze, 3 giugno 2026 – Un discorso postato sui canali ufficiali della Fiorentina nella primissima mattina di mercoledì e che in poche ore ha avuto decine di migliaia di visualizzazioni: il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso guarda negli occhi la città e i tifosi e parla al loro cuore. Giacca gessata e cravatta, Commisso parla alla scrivania e va subito al sodo: “Nel momento più difficile ci siamo rialzati. E questo grazie ai nostri tifosi, che sono l’anima e il cuore di questa società”. Non è facile per Giuseppe Commisso riavvolgere il nastro di questa stagione. Non solo i risultati sportivi hanno fatto temere il disastro della retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Fiorentina - Commisso chiede scusa ai tifosi e non molla
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