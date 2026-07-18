Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica al luna park di Spotorno, in Liguria. La famiglia e la comunità di Saronno esprimono dolore per la perdita. La vittima si trovava in vacanza nel luogo al momento dell’incidente. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incidente o sulle cause della scarica elettrica.

Il dolore di una famiglia si è trasformato in quello di un'intera comunità. Saronno piange Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni morto dopo essere stato colpito da una violenta scarica elettrica mentre si trovava al luna park di Spotorno, in Liguria, durante una vacanza. Una tragedia che ha sconvolto amici, compagni di scuola e il mondo dello sport cittadino, dove il giovane era conosciuto per la sua grande passione per il calcio. Alessio Colletti, il quindicenne morto folgorato a Spotorno, in una foto pubblicata sulla pagina Facebook della sua squadra, l'Amor Sportiva di Saronno, FACEBOOK AMOR SPORTIVA ++ATTENZIONE L'ANSA NON POSSIEDE I DIRITTI DI QUESTA FOTO CHE NON PUO' ESSERE PUBBLICATA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ NPK +++ Le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessio folgorato al luna park di Spotorno, il dolore dell’Amor Saronno: “Ciao Colle, sarai sempre con tutti noi”

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Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne morto folgorato - Vita in diretta 17/07/2026

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