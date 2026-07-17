Un ragazzo di 15 anni è morto giovedì sera a Spotorno dopo essere stato folgorato mentre si trovava in un luna park. Originario di Saronno, era considerato una promessa nel calcio e si trovava in vacanza con amici. Ricordato come un giovane sportivo e molto amato, aveva un forte interesse per lo sport e viveva con la famiglia nella città di provenienza. La tragedia è avvenuta durante una serata trascorsa in attività di svago.

Innamorato del calcio, grande sportivo e ragazzo modello. Ricordano così, a Saronno, Alessio Colletti, 15 anni, il giovane morto giovedì sera a Spotorno, folgorato mentre giocava al luna park. Era in Liguria in vacanza con gli amici e abitava nella città alle porte di Milano, figlio unico di una famiglia conosciuta dall’amministrazione comunale per via del lavoro della mamma, in una società municipalizzata. Ed è stata proprio la madre di Alessio venerdì mattina a dare il triste annuncio di quanto avvenuto in Liguria con un messaggio nella chat della «Amor Sportiva», società che raggruppa diverse categorie di atleti fra cui anche Alessio, classe 2010 che giocava col ruolo di centrocampista portando al braccio la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Alessio Colletti folgorato al luna park: chi è il 15enne morto a Spotorno. Promessa del calcio, viveva a Saronno ed era in vacanza con gli amici: «Tutti gli volevano bene»

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Tragedia al luna park: 15enne muore folgorato al punching ball mentre da pugno

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Si parla di: Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al calciometro.

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