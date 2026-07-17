Saronno ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all’ospedale di Savona, dopo essere stato folgorato ieri sera in una giostra a Spotorno. L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Il giovane è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, dove è deceduto poche ore dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Saronno (Varese), 17 luglio 2026 –  Un ragazzo di 15 anni, di Saronno, in provincia di Varese, è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera, 16 luglio, intorno alle 23, era rimasto folgorato in una giostra a  Spotorno. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchingball, probabilmente a causa di una scossa elettrica.  I soccorsi . Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno che, dopo un tentativo di rianimazione per circa tre ore, senza che il 15enne si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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