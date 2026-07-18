Alcaraz l' amore cura le ferite | chi è la bionda che era con lui in Costiera Amalfitana

Una donna bionda di 30 anni, Claudia Canals, è stata vista con il tennista spagnolo durante una vacanza in Costiera Amalfitana. La Canals, nota per aver partecipato come tentatrice a una versione spagnola di un reality, si trovava a Capri a bordo di uno yacht di lusso. È stata fotografata in atteggiamenti intimi con il tennista, che si stava godendo il mare e il sole.

La misteriosa donna bionda apparsa in atteggiamenti intimi accanto a Carlos Alcaraz, sul suo lussuosissimo yacht in vacanza a Capri, è la 30enne Claudia Canals, che ha partecipato come tentatrice alla quarta edizione iberica di Temptation Island. Originaria di Barcellona, la Canals ha costruito la propria carriera nel settore del digitale: dopo gli studi in Marketing, si è specializzata nella comunicazione e nella gestione dei social media, fino a fondare nel 2025 CC Studio, un'agenzia che si occupa di produzione di contenuti, pubbliche relazioni e gestione dell'immagine per aziende e brand. Secondo alcune ricostruzioni della stampa spagnola, il rapporto tra Alcaraz e Canals sarebbe sbocciato all'inizio dell'estate, ma non è chiaro se i due possano definirsi una coppia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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