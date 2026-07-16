Carlos Alcaraz estate d’amore in Costiera | spunta una misteriosa bionda

Notizia in breve

Durante l’estate, il tennista spagnolo è stato visto in Costiera Amalfitana, dove si è concesso una pausa tra il mare e la compagnia di una donna bionda. La presenza della donna è stata notata da testimoni, ma non sono stati resi pubblici dettagli sulla relazione. Alcaraz si trova in Italia mentre altri tennisti celebrano successi in altri tornei.