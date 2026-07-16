Carlos Alcaraz estate d’amore in Costiera | spunta una misteriosa bionda
Durante l’estate, il tennista spagnolo è stato visto in Costiera Amalfitana, dove si è concesso una pausa tra il mare e la compagnia di una donna bionda. La presenza della donna è stata notata da testimoni, ma non sono stati resi pubblici dettagli sulla relazione. Alcaraz si trova in Italia mentre altri tennisti celebrano successi in altri tornei.
Le ultime sullo spagnolo. Se Jannik Sinner celebra il successo a Wimbledon, Carlos Alcaraz si gode una pausa tra il mare della Costiera Amalfitana e una compagnia che non è passata inosservata. Il settimanale Chi pubblica nel nuovo numero in edicola le immagini esclusive della vacanza del campione spagnolo, attualmente ai box per un infortunio al polso. Gli scatti, realizzati durante una crociera in yacht tra il Golfo di Napoli, Procida, Capri e Positano, mostrano Alcaraz insieme a una giovane donna bionda, mai comparsa prima al suo fianco. Tra bagni, sorrisi, carezze e momenti di grande complicità, il loro legame appare evidente e riaccende il gossip sulla vita sentimentale del tennista. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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