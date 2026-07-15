Alcaraz l' amore cura le ferite | vacanza in Italia con una nuova misteriosa fiamma

Carlos Alcaraz è stato visto su uno yacht in Italia con alcune coppie di amici e una donna bionda sconosciuta. L’atleta, in fase di recupero da un infortunio al polso, si trovava in compagnia di questa donna durante una vacanza. Nessuna informazione ufficiale sulla natura del rapporto o sull’identità della donna. La presenza sullo yacht è stata notata da testimoni, senza ulteriori dettagli.

Carlos Alcaraz, arcirivale di Jannik Sinner, è in fase di recupero dall'infortunio al polso ma intanto è stato avvistato sul suo yacht insieme ad alcune coppie di amici e in compagnia, soprattutto, di una misteriosa donna bionda. Carlitos ha scelto l'Italia per rilassarsi prima dello sprint finale in vista del recupero. Le voci inizialmente spingevano per identificarla con la cantante Ana Mena, ma sono arrivate smentite secche: non è lei. A parlare della questione è stato Jorge Borrajo, direttore della rivista spagnola Semana: "Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi, ma volevano evidentemente rimanere riservati" ha detto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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