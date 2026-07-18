L’Eolie Music Fest è iniziato il 17 luglio e durerà fino al 19, portando concerti tra le spiagge e le acque delle Isole Eolie. La manifestazione ha preso il via con un evento sulla spiaggia di Capo d’Orlando, poi si è spostata in mare, tra barche e scenari naturali. Sul palco si sono esibiti artisti come Shablo e Aiello, in un programma che combina musica e paesaggi.

Per tre giorni la musica diventa viaggio, raggiungendo prima la spiaggia di Capo d’Orlando per poi navigare tra le acque delle Isole Eolie. È in questi luoghi suggestivi che prende forma Eolie Music Fest, che dal 17 al 19 luglio dà vita a un palcoscenico diffuso, sospeso tra natura incontaminata e performance live. Un’esperienza immersiva non convenzionale, dove il pubblico raggiunge i concerti a bordo di imbarcazioni, tra baie nascoste, tramonti sul mare e scenari naturali straordinari. Per chi è sprovvisto di imbarcazione privata, l’organizzazione mette a disposizione imbarcazioni turistiche, con possibilità di imbarco – un’ora prima dei concerti – da Marina Corta di Lipari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al via l'Eolie Music Fest con i concerti di Shablo e Aiello tra barche e spiagge

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