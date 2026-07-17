Si è conclusa la ventennale edizione di Music Fest Perugia, che ha visto concerti quotidiani di orchestra e pianoforte, masterclass e recital. Sono state rappresentate due opere liriche al teatro Pavone. L’evento ha accolto circa 120 studenti e più di 50 docenti, tra cui artisti internazionali come Mikhail Voskresensky, Tamas Ungar e Ian Jones. La manifestazione si è svolta in varie location della città, con un programma vario e articolato.

Concerti per orchestra e pianoforte tutte le sere, masterclass e recital, due opere liriche al Pavone e un’ondata di talenti in arrivo, con 120 studenti e oltre 50 professori, tra cui Mikhail Voskresensky, Tamas Ungar e Ian Jones. Compie vent’anni il “Music Fest Perugia“, festival di musica classica celebrato in tutto il mondo (e forse non abbastanza considerato in città) che torna in due sessioni, dal 24 al 31 luglio e poi dal 4 all’11 agosto. A raccontare la ventesima edizione, ieri, i direttori Ilana Vered e Peter Hermes, con Tiziana Fabietti, che dirige la sezione opera e voce del festival, e l’assessore Fabrizio Croce. "Vent’anni fa – ha commentato Hermes – è nata un’idea, oggi Music Fest Perugia è una ‘città nella città’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Vent’anni di Music Fest Perugia. Opere liriche e concerti in città

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