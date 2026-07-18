Al via a Maratea l’undicesima edizione de LaRipartenza liberi di pensare di Nicola Porro

Al via l’undicesima edizione de "LaRipartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it, che si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata. Fino a domenica 19 luglio si terranno diversi dibattiti, masterclass e momenti di confronto in riva al mare. Sviluppo economico, intelligenza artificiale, infrastrutture, energia e sviluppo del sud, sono i temi al centro di una serie di articolati appuntamenti pubblici. Tutti affrontati con quello spirito di mercato e liberale, che ispira da dieci edizioni questa manifestazione. Ad aprire i lavori della prima giornata è stata la tavola rotonda... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Agricoltura, sovranità alimentare, Made in Italy e scenari internazionali. A #LaRipartenza26Maratea, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sarà protagonista di un'intervista one to one con Nicola Porro. x.com

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