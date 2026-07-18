Al via a Maratea l’undicesima edizione de LaRipartenza liberi di pensare di Nicola Porro

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata a Maratea l’undicesima edizione di “LaRipartenza, liberi di pensare”, evento ideato da Nicola Porro. Per la prima volta, la manifestazione si svolge in Basilicata.

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Al via l’undicesima edizione de "LaRipartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it, che si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata. Fino a domenica 19 luglio si terranno diversi dibattiti, masterclass e momenti di confronto in riva al mare. Sviluppo economico, intelligenza artificiale, infrastrutture, energia e sviluppo del sud, sono i temi al centro di una serie di articolati appuntamenti pubblici. Tutti affrontati con quello spirito di mercato e liberale, che ispira da dieci edizioni questa manifestazione. Ad aprire i lavori della prima giornata è stata la tavola rotonda... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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