Al via a Maratea l’undicesima edizione de LaRipartenza liberi di pensare di Nicola Porro
È iniziata a Maratea l’undicesima edizione di “LaRipartenza, liberi di pensare”, evento ideato da Nicola Porro. Per la prima volta, la manifestazione si svolge in Basilicata.
Al via l’undicesima edizione de "LaRipartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it, che si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata. Fino a domenica 19 luglio si terranno diversi dibattiti, masterclass e momenti di confronto in riva al mare. Sviluppo economico, intelligenza artificiale, infrastrutture, energia e sviluppo del sud, sono i temi al centro di una serie di articolati appuntamenti pubblici. Tutti affrontati con quello spirito di mercato e liberale, che ispira da dieci edizioni questa manifestazione. Ad aprire i lavori della prima giornata è stata la tavola rotonda... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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