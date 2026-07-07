Arriva a Maratea l’undicesima edizione de LaRipartenza 2026 di Nicola Porro dal 17 al 19 luglio

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’undicesima edizione de "LaRipartenza, liberi di pensare", ideata da Nicola Porro, direttore e fondatore del sito Nicolaporro.it, si sposta per la prima volta a Maratea in Basilicata: dal 17 al 19 luglio 2026, l’Hotel Santavenere farà da cornice all’evento, tra dibattiti, masterclass e momenti di c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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