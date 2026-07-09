I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per spegnere un incendio nel deposito di via Don Minzoni. Le fiamme si sono avvicinate a depositi di carburante, ma grazie a interventi tempestivi e coordinati sono state evitate conseguenze peggiori. L’incendio si è sviluppato nel quartiere Bovisa, richiedendo un intervento rapido e mirato. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, senza riportare vittime o feriti.

Milano, 9 luglio 2026 – Tempestività, intuizione, coordinamento e sangue freddo. Sono queste le doti messe in campo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, chiamati a intervenire per spegnere l’incendio divampato nella serata di ieri, mercoledì 8 luglio, al deposito Bartolini di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa. https:www.quotidiano.netvideocronacaincendio-al-deposito-bartolini-la-nube-nera-avvolge-milano-video-dw7kwh4s L’impegno delle squadre. Oltre a domare le fiamme, importantissima è stata l’azione di contenimento operata dalla squadre sul posto, per evitare che l’area del rogo si estendesse ulteriormente, fino a intaccare edifici e strutture che, se intaccate dalle fiamme, avrebbero potuto provocare un serio pericolo alla collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio al Brt Depot, così i vigili del fuoco hanno evitato il disastro: fiamme vicine a depositi di carburante

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