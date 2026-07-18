al castiglioni film festival premio alla carriera a mario martone

Al Castiglioni Film Festival, Mario Martone ha ricevuto il premio alla carriera. La cerimonia si è svolta ad Arezzo il 18 luglio 2026. Tra i premiati figurano anche la regista Valentina Bertani, l’attore Sergio Romano e i produttori Marta Donzelli e Gregorio Paonessa.

Arezzo, 18 luglio 2026 – La regista Valentina Bertani, l'attore Sergio Romano, i produttori Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, il regista Mario Martone che riceverà uno speciale premio alla carriera e il regista Oliver Assayas sono tra i nomi confermati della XII edizione del Castiglioni Film Festiva l in programma dal 23 al 26 luglio a Castiglion Fiorentino ( Arezzo). Quattro giorni di cinema, incontri e formazione, in un dialogo costante tra opere, autori e pubblico, si spiega in una nota nella quale si evidenzia che il festival unisce una programmazione serale dedicata al cinema contemporaneo a un concorso internazionale di cortometraggi, affiancato dai talk e attività collaterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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