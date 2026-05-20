Il regista ha segnalato sui social media che il suo ultimo film è stato proiettato in un festival in Israele senza aver dato il permesso. La proiezione si è verificata durante un evento organizzato in un paese straniero, senza consultare l'autore dell’opera. La comunicazione ufficiale del regista è arrivata attraverso i suoi profili online, dove ha espresso sorpresa e disagio per questa situazione. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata rilasciata per la proiezione in questione.

Il regista partenopeo ha denunciato sui social media la presenza del suo ultimo lavoro, Fuori, in un festival italiano in Israele senza il suo consenso. Mario Martone è intervenuto sui suoi profili social per fare chiarezza riguardo alla presenza del suo ultimo film, Fuori, al Festival del cinema italiano in Israele senza il suo consenso. Martone ha spiegato di aver scoperto la presenza in seguito a una mail del collettivo Venice4Palestine e di non avere voce in capitolo, lui come gli altri registi presenti in programma, nella decisione. Che cosa ha detto Mario Martone sulla presenza di fuori in un festival a Israele Il post pubblicato su Instagram da Mario Martone, che contiene un'articolata riflessione, si apre con la domanda "È Israele come ogni altro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mario Martone, il suo film proiettato senza consenso in un festival a Israele: "Mi mette i brividi"

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