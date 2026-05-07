Cinema Taormina Film Festival | premio alla carriera a Helen Mirren

Durante la prossima edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno, sarà presente come ospite d’onore una celebre attrice. In questa occasione, riceverà un premio alla carriera per il suo contributo al cinema. La manifestazione si tiene ogni anno nella città siciliana e vede la partecipazione di numerosi attori, registi e professionisti del settore.

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Roma, 7 mag. (askanews) – Helen Mirren sarà ospite d’onore della 72esima edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno. All’attrice verrà conferito il Taormina Film Festival Achievement Award, in occasione di una serata speciale dedicata all’indimenticabile Anna Magnani, simbolo di autenticità e forza espressiva nella storia del cinema italiano e internazionale. Venerdì 12 giugno sarà infatti proiettata all’interno del Teatro Antico la versione restaurata di “Bellissima” diretto da Luchino Visconti, in occasione del 75esimo anniversario dall’uscita del film. “È un onore immenso accogliere Helen Mirren al Taormina Film Festival”, ha dichiarato la direttrice artistica Tiziana Rocca.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Helen Mirren regina di Taormina: il premio alla carriera nel segno di Anna Magnani Helen Mirren ha ricevuto la Stella d’Italia: «Il mio amore per questo Paese è nato tanti anni fa, in un piccolo cinema»Dame Helen Mirren, 80 anni, premio Oscar per la magistrale interpretazione della regina Elisabetta in The Queen, del 2007, nel suo discorso di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tirocini curricolari al Taormina Film Festival 2026; QUINTA EDIZIONE DEL MOSCERINE FILM FESTIVAL; A Berlino nasce l’Italy Short Film Days; Verity con Anne Hathaway e Dakota Johnson presto al cinema: il trailer. Helen Mirren regina di Taormina: il premio alla carriera nel segno di Anna MagnaniHelen Mirren riceverà il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2026 durante una serata dedicata ad Anna Magnani. Scopri il programma di giugno. universalmovies.it Helen Mirren ospite d'onore al Taormina Film FestivalHelen Mirren sarà ospite d'onore della 72/a edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca. (ANSA) ... ansa.it Il Taormina Film Festival apre agli studenti Unict: possibilità di tirocini curriculari Link nel primo commento per scoprire come candidarsi - facebook.com facebook