Al Borgo Orefici orafi napoletani in presidio per il gioielliere Roggero | Sì alla grazia è un uomo provato

Notizia in breve

Gli orafi del Borgo Orefici a Napoli sono in presidio per un gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il Consorzio Antico Borgo Orefici ha espresso sostegno, chiedendo la grazia, definendo l'uomo come provato. La richiesta si basa sulla valutazione della sua condizione e sulla volontà di ottenere clemenza nel suo caso. La vicenda riguarda un episodio di difesa personale che ha portato alla condanna definitiva dell’arrestato.