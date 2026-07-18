Al Borgo Orefici orafi napoletani in presidio per il gioielliere Roggero | Sì alla grazia è un uomo provato
Gli orafi del Borgo Orefici a Napoli sono in presidio per un gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il Consorzio Antico Borgo Orefici ha espresso sostegno, chiedendo la grazia, definendo l'uomo come provato. La richiesta si basa sulla valutazione della sua condizione e sulla volontà di ottenere clemenza nel suo caso. La vicenda riguarda un episodio di difesa personale che ha portato alla condanna definitiva dell’arrestato.
Il Consorzio Antico Borgo Orefici di Napoli si unisce all'appello per l'orafo condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Mario Roggero, sit in agli Orefici a Napoli: Grazia per il gioielliere; Gli orafi di Napoli in piazza per Roggero; Condanna Roggero, orafi napoletani chiedono grazia a Mattarella; Caso Roggero, sit-in degli orafi napoletani: Sì alla grazia, è un uomo provato.
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