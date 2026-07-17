Gli orafi napoletani hanno organizzato un sit-in per chiedere la grazia per un collega condannato, definendolo “uomo provato”. La manifestazione si è svolta davanti a un tribunale, con alcuni partecipanti che hanno esposto cartelli. Gli operai hanno sottolineato di rispettare le sentenze della magistratura, ma hanno voluto mostrare solidarietà umana nei confronti del collega. La protesta si è conclusa senza incidenti.

«Una premessa è d'obbligo: le sentenze della magistratura si rispettano sempre ma abbiamo sentito la necessità di esprimere la nostra solidarietà umana ad un nostro collega». A parlare è Roberto De Laurentiis, presidente del Consorzio Antico Borgo Orefici di Napoli, che conta numerose aziende partenopee nelle quali l'arte orafa si tramanda da secoli, di padre in figlio. Roggero, la moglie deposita la domanda di grazia. Il gioielliere verso il carcere di Bollate per costituirsi Una trentina di loro oggi, 17 luglio, hanno dato vita ad un sit in per esprimere solidarietà a Mario Roggero, l'orafo condannato in via definitiva dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caso Roggero, sit-in degli orafi napoletani: «Sì alla grazia, è un uomo provato»

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