AJ Styles ha commentato le vendite di SummerSlam, affermando che non sembrano andare molto bene. L’evento è fissato per il 1° e 2 agosto e si svolgerà in un’area dedicata. Le vendite dei biglietti sono state inferiori alle aspettative, secondo quanto riferito. La WWE non ha ancora rilasciato dati ufficiali sulle prenotazioni, ma le fonti indicano numeri più bassi rispetto alle edizioni precedenti.

AJ Styles è intervenuto sul tema più discusso in casa WWE in vista di SummerSlam: le vendite dei biglietti sotto le attese. L’evento è in programma il 1° e il 2 agosto all’ U.S. Bank Stadium di Minneapolis, in Minnesota, e secondo quanto riferito da WrestleVotes la questione degli incassi è da settimane un argomento caldo negli uffici della compagnia a Stamford. Cosa ha detto AJ Styles sulle vendite di SummerSlam. Ospite del podcast The Phenomenally Retro Podcast, AJ Styles ha ragionato ad alta voce sulla situazione: “Beh, non sembra che stia andando molto bene. Però parliamo di 20.000 persone. Anche quello è tanto, avere un evento di due giorni con 20. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AJ Styles sulle vendite di SummerSlam: “Non sembra stia andando molto bene”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GCW: il figlio di AJ Styles debutterà nella federazione durante il weekend di SummerSlamAvery Styles, figlio del wrestler AJ Styles, farà il suo debutto nella federazione di wrestling GCW il 31 luglio a Omaha, Nebraska.

Andrea Iannone, ex di Belén Rodriguez: “La sento spesso e penso stia molto bene”Andrea Iannone ha dichiarato di sentire spesso Belén Rodriguez e di pensare che stia bene.

Argomenti più discussi: AJ Styles sulle vendite di SummerSlam: Non sembra stia andando molto bene; AJ Styles: Non comprendo la sconfitta di Sami Zayn, ma magari fa parte di una storia...; AJ Styles Che amarezza il regno di Sami Zayn; La leggenda della WWE AJ Styles non vuole interferire nella carriera del figlio.