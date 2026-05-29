Andrea Iannone ex di Belén Rodriguez | La sento spesso e penso stia molto bene

Andrea Iannone ha dichiarato di sentire spesso Belén Rodriguez e di pensare che stia bene. La sua intervista arriva dopo che sono circolate notizie sul suo ricovero, che hanno attirato molta attenzione mediatica. Iannone ha parlato di loro due senza entrare in dettagli, confermando il contatto regolare con l'ex compagna. La sua comunicazione mira a ridimensionare l'interesse mediatico sorto intorno alla vicenda.

Andrea Iannone prova a spegnere l’eccessiva attenzione mediatica sorta intorno a Belén Rodriguez dopo la notizia del ricovero di qualche giorno fa. Il pilota è stato sentimentalmente legato alla showgirl per circa due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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